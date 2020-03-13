У Радомишлі оголосять надзвичайну ситуацію через випадок коронавірусу

У Радомишлі Житомирської області, де у жінки підтвердили зараження коронавірусом Covid-19, починаючи з п'ятниці, 13 березня, буде оголошена "надзвичайна ситуація природного характеру об'єктового рівня".

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко в Facebook.

Раніше повідомлялося, що пацієнтка з коронавірусом з Радомишля, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Хвора жінка приймала гостей і ходила до церкви.

“Починаючи з завтрашнього дня, буде оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня в Радомишлі. Це несе локальний характер, сюди входить закриття всіх розважальних закладів і установ освіти, які закриті з 12 березня”, – сказав Бунечко.

Вводити надзвичайні заходи у всій області або навіть в межах району на цей час не планують.

Житомирський обласний лабораторний центр вчора отримав необхідну кількість тестів для перевірки на коронавірус.

Всіх громадян в разі виявлення ознак хвороби просять повідомити про це в лікарні і бути в самоізоляції.

У зв’язку з оголошеними раніше обмежувальними заходами в області один місяць не будуть проводити масові заходи. З 12 березня на карантині знаходяться освітні заклади Житомирської області.

“Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей”, – уточнив Бунечко на прес-конференції.

Відзначимо, що в Радомишлі проживають 14,7 тис. чоловік.