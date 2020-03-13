У Радомишлі оголосять надзвичайну ситуацію через випадок коронавірусу

01:56 В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро осіб
01:39 Карантин в Україні: пункти пропуску з великим потоком товарів не закриють
01:33 Опубліковано тизер серіалу «Третій день» з Джудом Лоу
01:04 Харарі про COVID-19: епідемію не подолати ізоляцією
00:27 Disney і Pixar випустили трейлер мультфільму «Душа»

12 березня

23:45 Зірка «Ігри престолів» зіграє лесбійку в новому фільмі про «Людей Ікс»
23:26 Pornhub зробив італійцям безкоштовний доступ до преміум-підписки
22:53 Universal веде зйомки нового фільму «Дракула»
22:40 «Не хотів витрачати час»: Трамп пояснив своє рішення припинити сполучення з ЄС
22:12 Опубліковано перший тизер українського мультфільму «Гулівер повертається»
22:00 У ВООЗ оцінили готовність України до протидії коронавірусу
21:22 У співробітника Сенату США вперше діагностували коронавірус
21:14 «Євросолідарність» вимагає від поліції розслідувати недопущення нардепів до голови ДБР
20:32 Україна починає транспортування азербайджанської нафти до Білорусі
20:25 Криклій заявив про відсутність обмежень на залізничні перевезення під час карантину
19:57 Нацбанк скеровуватиме гривні на 14-денний карантин через коронавірус
19:52 В Одесі активісти штурмували готель, де відбувалося засідання «ОПЗЖ»
19:28 Коронавірус: у Держдумі РФ депутат приховав поїздку до Франції і побував на засіданні з Путіним
19:22 Прем’єр-міністр Канади перебуває в самоізоляції через підозру на коронавірус
19:09 ПЦУ опублікувала рекомендації, як поводитися під час епідемії коронавірусу
19:08 Китай для боротьби з коронавірусом відрядив лікарів і медичне обладнання до Італії
18:38 Ілон Маск назвав паніку через коронавірус «тупою»: йому відповіли
18:35 У Києві скасували будівництво нових приміщень посольства Росії
18:11 «Нацкорпус» звинуватив Сивоха у державній зраді й звернувся в СБУ
18:04 В Ірані жертв коронавірусу можуть ховати в братських могилах — WP
17:58 Донька Мілли Йовович отримала головну роль у рімейку «Пітера Пена»

У Радомишлі оголосять надзвичайну ситуацію через випадок коронавірусу

У Радомишлі Житомирської області, де у жінки підтвердили зараження коронавірусом Covid-19, починаючи з п'ятниці, 13 березня, буде оголошена "надзвичайна ситуація природного характеру об'єктового рівня".

П’ятниця, 13 березня 2020, 00:43

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко в Facebook.

Раніше повідомлялося, що пацієнтка з коронавірусом з Радомишля, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Хвора жінка приймала гостей і ходила до церкви.

“Починаючи з завтрашнього дня, буде оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня в Радомишлі. Це несе локальний характер, сюди входить закриття всіх розважальних закладів і установ освіти, які закриті з 12 березня”, – сказав Бунечко.

Вводити надзвичайні заходи у всій області або навіть в межах району на цей час не планують.

Житомирський обласний лабораторний центр вчора отримав необхідну кількість тестів для перевірки на коронавірус.

Всіх громадян в разі виявлення ознак хвороби просять повідомити про це в лікарні і бути в самоізоляції.

У зв’язку з оголошеними раніше обмежувальними заходами в області один місяць не будуть проводити масові заходи. З 12 березня на карантині знаходяться освітні заклади Житомирської області.

“Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей”, – уточнив Бунечко на прес-конференції.

Відзначимо, що в Радомишлі проживають 14,7 тис. чоловік.

  • 12 березня в Україні зафіксували два нових  випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Раніше в Україні був зафіксований лише один випадок COVID-19 у чоловіка з Чернівців, зараз його стан задовільний.
  • З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних та культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
Теги: коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!