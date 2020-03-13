У Радомишлі оголосять надзвичайну ситуацію через випадок коронавірусу

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко в Facebook.
Раніше повідомлялося, що пацієнтка з коронавірусом з Радомишля, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Хвора жінка приймала гостей і ходила до церкви.
“Починаючи з завтрашнього дня, буде оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня в Радомишлі. Це несе локальний характер, сюди входить закриття всіх розважальних закладів і установ освіти, які закриті з 12 березня”, – сказав Бунечко.
Вводити надзвичайні заходи у всій області або навіть в межах району на цей час не планують.
Житомирський обласний лабораторний центр вчора отримав необхідну кількість тестів для перевірки на коронавірус.
Всіх громадян в разі виявлення ознак хвороби просять повідомити про це в лікарні і бути в самоізоляції.
У зв’язку з оголошеними раніше обмежувальними заходами в області один місяць не будуть проводити масові заходи. З 12 березня на карантині знаходяться освітні заклади Житомирської області.
“Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей”, – уточнив Бунечко на прес-конференції.
Відзначимо, що в Радомишлі проживають 14,7 тис. чоловік.
- 12 березня в Україні зафіксували два нових випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Раніше в Україні був зафіксований лише один випадок COVID-19 у чоловіка з Чернівців, зараз його стан задовільний.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних та культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.