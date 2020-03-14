У місті Радомишль (Житомирської області) поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла внаслідок зараження коронавірусом. Родичі знаходяться в ізоляції і не змогли прийти.

Про це в коментарі агентству “Укрінформ” повідомив міський голова Радомишля Володимир Тетерський.

“Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації”, – зазначив Тетерський.

За його словами, під час похорону були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання.

Рідних і знайомих не було. Сім’я померлої жінки наразі знаходиться на самоізоляції вдома.

Дану інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook і голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

“Стосовно поховання померлої від коронавірусної інфекції: жінку було поховано близько 11 години, за погодженням близьких, що перебувають в самоізоляції. Поховання відбулося на центральному цвинтарі в Радомишлі. Ми дотрималися усіх необхідних рекомендацій, на кожному із етапів відбувався дезінфекційний процес”, – написав він.

Як відомо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яку 12 березня було госпіталізовано з підтвердженим випадком COVID-19. Раніше вона повернулася з Польщі.

Зазначалося, що вона не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.