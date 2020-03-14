Про це в коментарі агентству “Укрінформ” повідомив міський голова Радомишля Володимир Тетерський.
“Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації”, – зазначив Тетерський.
За його словами, під час похорону були присутні тільки працівники, які обслуговують процес поховання.
Рідних і знайомих не було. Сім’я померлої жінки наразі знаходиться на самоізоляції вдома.
Дану інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook і голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
“Стосовно поховання померлої від коронавірусної інфекції: жінку було поховано близько 11 години, за погодженням близьких, що перебувають в самоізоляції. Поховання відбулося на центральному цвинтарі в Радомишлі. Ми дотрималися усіх необхідних рекомендацій, на кожному із етапів відбувався дезінфекційний процес”, – написав він.
Як відомо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яку 12 березня було госпіталізовано з підтвердженим випадком COVID-19. Раніше вона повернулася з Польщі.
Зазначалося, що вона не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що у зоні найбільшого ризику через спалах коронавірусу COVID-19 перебувають люди похилого віку віком 80 років і більше.