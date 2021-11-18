Заява міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про подання у відставку досі не надійшла до профільного комітету Верховної Ради.

Про це повідомило інформаційне агентство “Українські новини”.

Як сповіщалось, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку. Причиною такого рішення Ткаченко назвав те, що Кабінет Міністрів проголосував за відокремлення Держкіно від Мінкультури. Детальніше – за посиланням.

Однак за тиждень після цього, заява Ткаченка про подання у відставку досі не надійшла до комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

“За інформацією секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, у межах предмета ведення Комітету, надати запитувану інформацію немає можливості, оскільки відповідної заяви станом на 17.11.2021 року до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики не надходило”, – сказано у відповіді на запит щодо копії заяви про відставку Ткаченка, а також реєстраційного номера та дати реєстрації зазначеної заяви.