Про це журналістам заявив перший віце-спікер Парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент #Букв.
“Станом на 10:00 ранку, коли я увійшов до цієї зали, такої заяви не було. Як зараз, я не знаю”, – сказав віце-спікер.
На запитання, чи очікується відставка Уряду, Стефанчук відповів: “Я не гадалка”.
Варто відзначити, що згідно з Конституцією України (ст. 115), розглядати відставку прем’єр-міністра повинен Парламент. Кабмін “підконтрольний і підзвітний” саме Верховній Раді.
2 березня Олексій Гончарук заявляв, що не писав заяву про відставку.
“Дивіться, станом на цю хвилину я ніяких заяв не писав. Крім того, я про це багато знаю і чув. Очевидно, що у нас з президентом і Парламентом будуть консультації. Більше нічого я коментувати не буду”, – зазначив він.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання Уряду і звіту правоохоронних органів.
- Як повідомили #Буквам депутати фракції “Слуги народу” на умовах анонімності, кандидатура наступного прем’єр-міністра ще не визначена, але з Олексієм Гончаруком президент Володимир Зеленський вирішив попрощатися.
- 1 березня прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів зустріч з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком в ресторані в Києві.