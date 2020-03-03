Станом на 10:00 ранку заява Олексія Гончарука про відставку з посади прем'єр-міністра України до Верховної Ради не надходила.

Про це журналістам заявив перший віце-спікер Парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент #Букв.

“Станом на 10:00 ранку, коли я увійшов до цієї зали, такої заяви не було. Як зараз, я не знаю”, – сказав віце-спікер.

На запитання, чи очікується відставка Уряду, Стефанчук відповів: “Я не гадалка”.

Варто відзначити, що згідно з Конституцією України (ст. 115), розглядати відставку прем’єр-міністра повинен Парламент. Кабмін “підконтрольний і підзвітний” саме Верховній Раді.

2 березня Олексій Гончарук заявляв, що не писав заяву про відставку.

“Дивіться, станом на цю хвилину я ніяких заяв не писав. Крім того, я про це багато знаю і чув. Очевидно, що у нас з президентом і Парламентом будуть консультації. Більше нічого я коментувати не буду”, – зазначив він.