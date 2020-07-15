У парламенті зареєстрували постанову про призначення заступника голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської головою відомства.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У середу, 15 липня, нардеп від “Слуги народу”, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха подав до парламенту проєкт постанови про призначення нового голови АМКУ.

“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України”, — йдеться в документі.

Зазначимо, зараз Ольга Піщанська, як перша заступниця голови АМКУ, виконує обов’язки керівника відомства.

Нагадаємо, 1 липня глава Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв подав заяву про відставку. 3 липня він заявив, що відкликав свою заяву.

3 липня Верховна Рада України підтримала звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.