Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
У середу, 15 липня, нардеп від “Слуги народу”, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха подав до парламенту проєкт постанови про призначення нового голови АМКУ.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України”, — йдеться в документі.
Зазначимо, зараз Ольга Піщанська, як перша заступниця голови АМКУ, виконує обов’язки керівника відомства.
Нагадаємо, 1 липня глава Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв подав заяву про відставку. 3 липня він заявив, що відкликав свою заяву.
3 липня Верховна Рада України підтримала звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія раніше повідомив, що голосування за призначення голови Антимонопольного комітету та віце-прем’єра з ОПК планується в п’ятницю, 17 липня. Порядок денний парламенту на цей день ще не опубліковано.