Про це свідчать дані на сайті Парламенту.
Документ № 3154 був зареєстрований у ВР сьогодні, 3 березня.
Його ініціаторами є народні депутати від “Слуги народу”, “Опозиційної платформи – За життя”, а також кілька позафракційних (зокрема, Антон Поляков і Анна Скороход, які раніше були виключені із “СН”).
Текст проєкту постанови на сайті ВР поки відсутній.
Як поінформував на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський, постанова про висловлення недовіри набрала необхідну кількість голосів, і її зареєстрували.
Раніше сьогодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура в коментарі #Буквам повідомив, що в середу, 4 березня, Верховна Рада з великою ймовірністю відправить у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.
“Швидше за все, Рябошапка піде завтра у відставку. Підписи вже зібрані під постановою”, – наголосив депутат.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання кадрових змін в Уряді і звіту правоохоронних органів.
- У посольстві США очікують зустрічі послів країн “Великої сімки” з генпрокурором Русланом Рябошапкою для обговорення прогресу в реформуванні прокуратури.