У Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це свідчать дані на сайті Парламенту.

Документ № 3154 був зареєстрований у ВР сьогодні, 3 березня.

Його ініціаторами є народні депутати від “Слуги народу”, “Опозиційної платформи – За життя”, а також кілька позафракційних (зокрема, Антон Поляков і Анна Скороход, які раніше були виключені із “СН”).

Текст проєкту постанови на сайті ВР поки відсутній.

Як поінформував на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський, постанова про висловлення недовіри набрала необхідну кількість голосів, і її зареєстрували.

Раніше сьогодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура в коментарі #Буквам повідомив, що в середу, 4 березня, Верховна Рада з великою ймовірністю відправить у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

“Швидше за все, Рябошапка піде завтра у відставку. Підписи вже зібрані під постановою”, – наголосив депутат.