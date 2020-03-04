У Верховну Раду України внесли проєкт постанови про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Документ № 3158 був зареєстрований сьогодні, 4 березня.

Ініціаторами є народні депутати від “Слуги народу”, групи “За майбутнє”, від ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.

“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича”, – йдеться в тексті постанови.

Сьогодні вранці комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати відставку Олексія Гончарука.

Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.

Це означає відставку всього складу Кабінету Міністрів.