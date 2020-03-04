Про це свідчать дані на сайті ВР.
Документ № 3158 був зареєстрований сьогодні, 4 березня.
Ініціаторами є народні депутати від “Слуги народу”, групи “За майбутнє”, від ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича”, – йдеться в тексті постанови.
Сьогодні вранці комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати відставку Олексія Гончарука.
Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.
Це означає відставку всього складу Кабінету Міністрів.
- Верховна Рада України на позачерговому засіданні в середу, 4 березня, розгляне першим питання про Кабінет Міністрів. Позачергове засідання стартує сьогодні о 16:00. Воно було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського.
- Напередодні на закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді було прийнято рішення про кадрові перестановки в Уряді. Свої кандидатури озвучив Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції. Очікується, що місце Гончарука займе нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.