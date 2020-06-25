Відповідне рішення було прийнято на засіданні 25 червня, повідомляється на сайті ЦВК.
“Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України на зазначених виборах (позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року, – ред.) в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Євтушка Сергія Миколайовича, 1973 року народження, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, члена політичної партії “Батьківщина”, включеного до її виборчого списку під № 25″, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Євтушок був призначений депутатом замість Ольги Белькова, яка 18 червня за власною ініціативою достроково склала мандат народного депутата і очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботі з державними органами ТОВ “Оператор ГТС України”.
Євтушок – 1973 року, проживає в місті Сарни Рівненської області. Сергій Євтушок в 2010-2014 роках обіймав посаду мера Сарн Рівненської області.
Фото: radiotrek.rv.ua
Є членом “Батьківщини”, на позачергових виборах до парламенту в 2019 році йшов у списку партії під № 25.
Євтушок обирався нардепом від “Батьківщини” до Верховної Ради 8-го скликання. Тоді він пройшов по 156 мажоритарному колі.
- Раніше повідомлялось, що нардеп від партії “Батьківщина” Ольга Бєлькова складе депутатський мандат.