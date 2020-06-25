Центральна виборча комісія визнала обраним від "Батьківщини" і зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 25 червня, повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України на зазначених виборах (позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року, – ред.) в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Євтушка Сергія Миколайовича, 1973 року народження, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, члена політичної партії “Батьківщина”, включеного до її виборчого списку під № 25″, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Євтушок був призначений депутатом замість Ольги Белькова, яка 18 червня за власною ініціативою достроково склала мандат народного депутата і очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботі з державними органами ТОВ “Оператор ГТС України”.

Євтушок – 1973 року, проживає в місті Сарни Рівненської області. Сергій Євтушок в 2010-2014 роках обіймав посаду мера Сарн Рівненської області.

Фото: radiotrek.rv.ua

Є членом “Батьківщини”, на позачергових виборах до парламенту в 2019 році йшов у списку партії під № 25.

Євтушок обирався нардепом від “Батьківщини” до Верховної Ради 8-го скликання. Тоді він пройшов по 156 мажоритарному колі.