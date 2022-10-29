Сьогодні, 29 жовтня в районі Антонівського мосту в Херсонській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє пропагандистська агенція “РИА Новости”.

Зазначається, що росіяни звинувачують у цьому українських військових, які нібито завдали ракетних ударів з систем HIMARS.

Також пропагандисти заявили, що російська ППО збила дев’ять ракет, ще три — впали в районі мосту.

Наприкінці серпня російські окупаційні війська будували понтонний міст у Херсонській області. Вони його зводили впритул до пошкодженого Антонівського мосту. Цьому передувало перекидання баржі для будівництва понтонного мосту через Дніпро.

ДОВІДКА. HIMARS в Україні можуть потрапляти в ціль на відстані 80 км. Вони вразили сотні російських цілей, серед них – командні центри, склади боєприпасів, автозаправні станції та мости, перекривши постачання підрозділів на передовій. Після того, як Росія змушена була зупинити просування на Донбасі, ЗСУ тепер націлені на відступаючі російські сили.