Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Учора, 20 лютого, росіяни активно обстрілювали позиції оборонців Бахмута із танків, артилерії та мінометів. Згодом російські армійці почали атаки малими групами, а з настанням темряви – більш численними загонами найманців.

На окремих напрямках загарбники намагалися прорвати оборону українських захисників до ночі. Проте українські прикордонники відбили “м‘ясні хвилі” зі стрілецької зброї та мінометів. За даними Держприкордонслужби, чотирьох “вагнерівців”, котрі змогли закріпитися в будівлі, ліквідували.

“Втрати агресора дорозвідуються”, – зауважили у Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що в Україні триває 363-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу було ліквідовано понад 144 тисячі російських загарбників, з яких 760 – лише протягом минулої доби.

Також, за даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Окрім цього, наші захисники збили три БпЛА типу “Ланцет”. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.