Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
Захисники України з допомогою “Джавелінів” знешкодили колону техніки РФ, яка містила 15 російських танків Т-72.
- Нагадаємо, система аеродромної оборони збила ракетний приціл до аеропорту Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.
- Також відомо, що станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
- Також військові Збройних сил України збили два російські гелікоптери Ка-52, над Межигір’ям у Київській області!