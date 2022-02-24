Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України. 

Захисники України з допомогою “Джавелінів” знешкодили колону техніки РФ, яка містила 15 російських танків Т-72.

Фото: Сухопутні війська Збройних сил України.

  • Нагадаємо, система аеродромної оборони збила ракетний приціл до аеропорту Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.