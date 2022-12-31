Сьогодні, 31 грудня, під час чергової ракетної атаки по Україні, в районі Києва українські захисники знищили 7 повітряних цілей ворога.

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

За його інформацією, внаслідок падіння уламків: у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає.

У Солом’янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель. У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.

Крім того, є руйнування у Дніпровському районі. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 особа загинула, ще 20 – постраждали. Зокрема, госпіталізували 14 постраждалих, шістьом особам медики надали допомогу на місці.

“Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає”, – повідомив Віталій Кличко.