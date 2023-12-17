МЗС Франції стверджує, що їхній працівник загинув під час бомбардування Гази Ізраїлем.

13 грудня на півдні сектора Гази загинув один зі співробітників МЗС Франції. Дипломат загинув внаслідок поранень під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, на півдні Сектора Гази, – йдеться у повідомленні МЗС Франції.

“Працівник Міністерства закордонних справ жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами та численними членами їхніх родин. Цей будинок зазнав ізраїльського бомбардування в середу ввечері, там загинуло близько 10 людей”, – пише пресслужба відомства.

Країна засуджує бомбардування житлового будинку і вимагає, щоб ізраїльська влада пролила світло на обставини цього удару.