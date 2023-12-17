13 грудня на півдні сектора Гази загинув один зі співробітників МЗС Франції. Дипломат загинув внаслідок поранень під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, на півдні Сектора Гази, – йдеться у повідомленні МЗС Франції.
“Працівник Міністерства закордонних справ жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами та численними членами їхніх родин. Цей будинок зазнав ізраїльського бомбардування в середу ввечері, там загинуло близько 10 людей”, – пише пресслужба відомства.
Країна засуджує бомбардування житлового будинку і вимагає, щоб ізраїльська влада пролила світло на обставини цього удару.