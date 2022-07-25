Триває сто п’ятдесят друга доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове-Покровське та Володимирівка-Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій наших військ, росіяни продовжують утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи зс РФ.

На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівки і Серебрянки.

Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.