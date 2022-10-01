Внаслідок удару ЗСУ по ворожому об’єкту в районі Золотого в Луганській області військові РФ втратили близько 60 осіб загиблими та пораненими.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 1 жовтня.

Військові зазначили, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько 60 осіб, а також чотири одиниці військової техніки.

Водночас російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

Також політичне керівництво РФ продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні.

За інформацією Генштабу, на розгляд Держдуми РФ внесено законопроєкт про зміни у кримінальному кодексі РФ, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.