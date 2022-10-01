Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 1 жовтня.
Військові зазначили, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько 60 осіб, а також чотири одиниці військової техніки.
Водночас російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.
Також політичне керівництво РФ продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні.
За інформацією Генштабу, на розгляд Держдуми РФ внесено законопроєкт про зміни у кримінальному кодексі РФ, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
- В Україні триває 220-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 59 610 російських загарбників.