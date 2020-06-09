У районі ООС частково відновлять роботу КПВВ

Про це повідомили у штабі ООС.
“Завтра, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00 та здійснюватися:
- для автомобільного сполучення – через КПВВ “Мар’їнка” – дорожній коридор “Донецьк – Курахове”;
- для пішого сполучення – через КПВВ “Станиця Луганська” – дорожній коридор “Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар”.
У штабі наголосили, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.
Крім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу “Дій вдома”, або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.
Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам:
- за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);
- які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явленні сертифікату та запрошення-перепустки).
“Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації. Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії”, – нагадали у штабі ООС.
- 29 травня поновили свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з країнами ЄС і Молдовою з українського боку.