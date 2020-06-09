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У районі ООС частково відновлять роботу КПВВ

З 10 червня відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Вівторок, 9 червня 2020, 10:02

Про це повідомили у штабі ООС.

“Завтра, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00 та здійснюватися:

  • для автомобільного сполучення – через КПВВ “Мар’їнка” – дорожній коридор “Донецьк – Курахове”;
  • для пішого сполучення – через КПВВ “Станиця Луганська” – дорожній коридор “Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар”.

У штабі наголосили, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу “Дій вдома”, або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам:

  • за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);
  • які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явленні сертифікату та запрошення-перепустки).

“Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації. Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії”, – нагадали у штабі ООС.

  • 29 травня поновили свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з країнами ЄС і Молдовою з українського боку.
Теги: штаб ООС, пункт пропуска

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