У суботу, 13 червня, внаслідок обстрілів бойовиків в районі населеного пункту Пищевик поранено українського військового.

Про це повідомили у штабі ООС.

“Сьогодні, 13 червня, збройні формування Російської Федерації знову відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик. В результаті обстрілу один наш захисник дістав кульове поранення”, – йдеться в повідомленні.

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу.

У свою чергу підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали противнику адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.