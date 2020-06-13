Про це повідомили у штабі ООС.
“Сьогодні, 13 червня, збройні формування Російської Федерації знову відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик. В результаті обстрілу один наш захисник дістав кульове поранення”, – йдеться в повідомленні.
Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу.
У свою чергу підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали противнику адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.
- За минулу добу збройні формування Російської Федерації на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.