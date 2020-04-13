Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Рябчин.

“Мої знайомі вогнеборці, які там зараз знаходяться, колеги, заступники міністрів, які працюють в зоні відчуження … Там зараз багато людей, які борються з цими пожежами. Мені прийшло зараз 20 СМС-ок з великими літерами такими: ПІШОВ ДОЩ. Тобто люди, які там борються з вогнем і чекали цього дощу, його отримали. Сподіваюся, що ситуація, складна контрольована ситуація, яка є, вона нарешті закінчиться перемогою над пожежами, якими ми всі так сильно стурбовані”, — сказав Рябчин.

Заступник міністра запевнив, що за станом на вечір понеділка загрози об’єктам ЧАЕС немає.

“Станом о 23:00 вогонь не загрожує великим об’єктам, які є в Чорнобилі. Так, вогонь є. Низовий вогонь є, який на листяї Був і вогонь, який перекидався з дерев на дерева, який гасили літаками. Але зараз об’єкти небезпечні, вони в безпеці”, — додав він.

Нагадаємо, лісова пожежа на площі 20 га в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Згодом площа загорянь в зоні збільшилася.