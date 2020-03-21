Про це повідомила пресслужба ООС.

“З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

Зазначається, що у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

“Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок”, – резюмували в ООС.