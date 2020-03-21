В районі проведення операції Об’єднаних сил від завтра, 22 березня, припиняється пропуск через лінію розмежування задля запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

Зазначається, що у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

“Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок”, – резюмували в ООС.