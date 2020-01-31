Під час Українського тижня моди FW20-21 відбудеться відкрита лекція креативного директора і професора італійського інституту IED-Istituto Europeo di Design Джованні Оттонелло і Ольги Мелкова, регіонального представника IED, на тему "Fashion Luxury: історія і майбутнє".

Лекція Отонелло відкриє п’ятий день українського тижня моди – New Generation Day, який буде проходити 5 лютого.

Джованні Оттонелло і Ольга Мелкова спробують відшукати відповіді на такк непросте сьогодні, в квітучу епоху стійкої моди, питання: “Що таке справжня розкіш?”

“Це дійсно непросте питання, – кажуть організатори UFW, – оскільки відповідь змінювалася протягом століть в залежності від різних культур та історичних подій. Ми спробуємо простежити еволюцію розкішної моди, щоб краще усвідомити цей всесвіт і зрозуміти, що ж таке luxury сьогодні”.

Дата і час заходу: 5 лютого, початок о 14:30

Локація: Мистецький Арсенал, праве крило