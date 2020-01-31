Лекція Отонелло відкриє п’ятий день українського тижня моди – New Generation Day, який буде проходити 5 лютого.
Джованні Оттонелло і Ольга Мелкова спробують відшукати відповіді на такк непросте сьогодні, в квітучу епоху стійкої моди, питання: “Що таке справжня розкіш?”
“Це дійсно непросте питання, – кажуть організатори UFW, – оскільки відповідь змінювалася протягом століть в залежності від різних культур та історичних подій. Ми спробуємо простежити еволюцію розкішної моди, щоб краще усвідомити цей всесвіт і зрозуміти, що ж таке luxury сьогодні”.
Дата і час заходу: 5 лютого, початок о 14:30
Локація: Мистецький Арсенал, праве крило