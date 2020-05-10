Про це повідомляє DW.
Зокрема, акції пройшли в Берліні, Мюнхені, Штутгарті та інших містах.
Протестуючі звинуватили політиків і медичних працівників в поширенні паніки та обмеженні прав населення в зв’язку з тривалим блокуванням.
У Мюнхені, де на акцію вийшло більше трьох тисяч людей, поліція вирішила не розганяти протестуючих, хоча вони і порушували карантинні заходи.
В акції в Штутгарті також взяли участь тисячі учасників. Більшість з них дотримувалися правила дистанціювання.
Водночас, у Берліні пройшло два окремих протесту, один з них закінчився тим, що правоохоронці затримали близько 30 протестуючих, щоб встановити їх особу.
1500 Die Wiese vor der Volksbühne ist zweigeteilt. Im hinteren Teil der Gegenprotest #reclaimrosaluxemburgplatz mit lauter Anlage und Echsenwesen, davor eine rechtsoffene Kundgebung. An den Absperrungen Rosa-Luxemburg-Platz sammeln sich größere Gruppen. #b0905 pic.twitter.com/KDPYrQgw6O
— Berlin gegen Nazis (@BerlingegenNazi) May 9, 2020
Und tschüss. #Hildmann #b0905 pic.twitter.com/esSIh2oRFc
— julius (@glr_berlin) May 9, 2020
Крім того, близько 150 осіб, в тому числі група відомих правих екстремістів, також зібралися в західному місті Дортмунд.
Gelten eigentlich für Hygienedemonstranten, Querfrontler, Verschwörungsdepperl und sonstige Coronaüberdrüssige keine Rechtsvorschriften? Und wo ist eigentlich die @PolizeiMuenchen ? Quelle Bild: Webcam Ludwig Beck #Marienplatz #München pic.twitter.com/20LeHzmCGW
— Stadtmagazin (@Muenchen24) May 9, 2020
- Раніше в столиці Словенії Любляні тисячі жителів влаштували велосипедний протест проти обмежень, введених урядом для стримування коронавірусу.