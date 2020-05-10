Про це повідомляє DW.

Зокрема, акції пройшли в Берліні, Мюнхені, Штутгарті та інших містах.

Протестуючі звинуватили політиків і медичних працівників в поширенні паніки та обмеженні прав населення в зв’язку з тривалим блокуванням.

У Мюнхені, де на акцію вийшло більше трьох тисяч людей, поліція вирішила не розганяти протестуючих, хоча вони і порушували карантинні заходи.

В акції в Штутгарті також взяли участь тисячі учасників. Більшість з них дотримувалися правила дистанціювання.

Водночас, у Берліні пройшло два окремих протесту, один з них закінчився тим, що правоохоронці затримали близько 30 протестуючих, щоб встановити їх особу.

Крім того, близько 150 осіб, в тому числі група відомих правих екстремістів, також зібралися в західному місті Дортмунд.

Фото: DW