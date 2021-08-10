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В Red Bull публічно перепросили за дрифт на Софійській площі

Компанія Red Bull перепросила за те, що влаштувала дрифт на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.

Вівторок, 10 серпня 2021, 23:16

Відповідна заява з’явилася в Instagram-акаунті компанії.

Як сповіщалося, у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні знімання відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, в компанії публічно перепросили.

” Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримувались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалася правилом залишити місце проведення заходу прибраним і в тому ж стані який був до початку проведення. І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років”, — йдеться в заяві.

  • Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
  • Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.
Теги: Red Bull, дрифт, Софійська площа

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