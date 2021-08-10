Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Facebook.

За його словами, в КМДА наголосили, що ці знімання необхідно погоджувати із заповідником “Софія Київська” з метою недопущення негативного техногенного впливу на історичні пам’ятки. Про це свідчить й документ про відмову погоджувати цю подію.

Координатори знімання також зверталися до начальника столичної поліції Андрія Крищенка. У зверненні до нього вони обіцяли, що проведуть очищення бруківки площі задля відновлення локації.

“В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення – традиційної київської жовтої клінкерної цегли. “Ред Бул” спеціально зробив це рано вранці, нишком, при цьому не провів жодних заходів для убезпечення пішоходів, чим поставив під загрозу десятки життів. Люди зрання йшли на роботу через велику площу, і були змушені ухилятись від автомобілів. Наслідки могли бути без перебільшення трагічними”, – заявив Усов.

Однак організатори знімань не звернулися до “Софії Київської” за порадою КМДА, інформує “Великий Київ”. У пресслужбі заповідника повідомили, що ніяких звернень не було.

“Жодних звернень про проведення даного заходу до них не надходило, що підтверджує журнал реєстрації вхідної кореспонденції й, відповідно, жодних дозволів надано не було. Навіть якби подібні звернення надходили, ми б 100-відсотково надали б відмову! Оскільки це б порушило низку норм, зокрема по вібраційному і шумовому навантаженню. Нещодавно надходило звернення на проведення автовиставки на Софійській площі, на яке була надана відмова”, – зазначили у заповіднику.

Додамо, що водій дрифту Конор Шанаган, який був запрошеною зіркою цієї реклами, у своєму Instagram поділився кількома кадрами знімального процесу. На одному з них видно людей у чорному, схожих на поліціянтів.

Водночас у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві запевнили, що інформацію про забезпечення охорони заходу поліціянтами назвали хибною. У поліції наголосили, що дозвіл на проведення таких заходів має видавати міська влада. Потім до поліції Києва мало б попередньо надійти звернення про проведення заходу. Цього не було і жодних дозволів зі свого боку поліція не надавала. У зверненні до Крищенка компанія залишила контактний номер координаторки знімань Єлизавети.

У розмові з “Великим Києвом” представниця компанії Єлизавета заявила, що всі необхідні дозволи були отримані й надіслані. Потім вона порадила зачекати публікацію компанії, але після уточнювальних питань від подальших коментарів відмовилась.

Директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова заявила, що кадри із Софійської площі їх шокували.

“Департамент культури шокований відео з Софійської площі, де невідомі влаштували перегони на автомобілях. Ми вважаємо це актом зухвалої неповаги до історичної пам’ятки світового значення, якою є “Софія Київська”, – зазначила Барінова.