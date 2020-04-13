Лідером електоральних симпатій на виборах до Київської міської ради є партія "Слуга народу".

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.

За партію “Слуга народу” на виборах депутатів столичної міської ради готові проголосувати 22% киян.

При цьому 18,6% опитаних проголосували б за “Європейську Солідарність”, 13,5 % – за УДАР, 9,4 % – за партію “Батьківщина”, 7,2 % – за партію “Опозиційна платформа – За життя”, 5,9 % – за “Голос”, 3,8 % – за партію Шарія, 3,2 % – за партію “Сила і честь”.

Вагалися з вибором близько чверті опитаних.

Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-7 квітня 2020 р.