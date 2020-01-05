Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

Відзначається, що ще 20 людей були поранені.

Повідомляється, що армія Башара Асада спільно з проіранськими загонами найманців обстріляли з артилерії і піддали повітряним ударам міста Еріха, Серакіб і Маарат ен-Нуман в зоні деескалації.

Крім того, атакам були піддані населені пункти Берні, Дейр Сунбул, Масаран і Маршімарін.

В даний момент повідомляється, що в Берні загинули двоє людей, в Серакібе – одна людина і в Ерісі ще семеро людей.

Уточнюється, що роботи з розчищення завалів після авіаудару ще тривають.

При цьому не виключається, що в кінцевому підсумку кількість жертв може збільшитися.