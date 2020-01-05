Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.
Відзначається, що ще 20 людей були поранені.
Повідомляється, що армія Башара Асада спільно з проіранськими загонами найманців обстріляли з артилерії і піддали повітряним ударам міста Еріха, Серакіб і Маарат ен-Нуман в зоні деескалації.
Крім того, атакам були піддані населені пункти Берні, Дейр Сунбул, Масаран і Маршімарін.
В даний момент повідомляється, що в Берні загинули двоє людей, в Серакібе – одна людина і в Ерісі ще семеро людей.
Уточнюється, що роботи з розчищення завалів після авіаудару ще тривають.
При цьому не виключається, що в кінцевому підсумку кількість жертв може збільшитися.
- У північно–західній частині Сирії в результаті артилерійських обстрілів з боку сил режиму Башара аль–Асада загинули п’ятеро людей, ще четверо поранені.