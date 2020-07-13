У поліції розповіли обставини ДТП під Києвом, в результаті якого загинули четверо людей.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

“В результаті зіткнення двох транспортних засобів загинули 4 людей, серед яких двоє дітей. Правоохоронці затримали водія-порушника, за даним фактом розпочато кримінальне провадження”, – сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що водій “Мерседеса” зіткнувся з іншим автомобілем, що рухався в попутному напрямку, після чого виїхав на зустрічну смугу і там зіткнувся з автомобілем “Хюндай”.

“В результаті події водій і пасажири автомобіля “Хюндай”, серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили в лікарню для надання медичної допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що затриманий водій автомобіля “Мерседес” на даний момент знаходиться в лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

У поліції заявили, що звернуться до суду з клопотанням про вибір винуватцю ДТП запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.