У Псковській області (Росія) сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter із вантажним автомобілем Volvo, в результаті якого загинули 8 громадян України.

Про це поінформували в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

ДТП сталося вночі 13 лютого. В результаті інциденту ще один громадянин України отримав травми.

“Вночі 13 лютого близько 00:30 в Пустошкінському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло 8 та постраждав 1 громадянин України”, – йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що справа перебуває на контролі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляє російське агентство “ТАСС”, ДТП сталося на трасі Санкт-Петербург – Невель на території Пустошкінского району, біля села Руда. Відомо, що мікроавтобус був приватним (це не маршрутне таксі).

В УМВС Росії повідомили агентству, що загинули водій і сім пасажирів мікроавтобуса. Ще один пасажир і водій вантажівки (громадянин Білорусі) постраждали.

Відомо, що мікроавтобус був зареєстрований в Україні і прямував “в сторону Києва”.

Джерело в службі транспортного нагляду повідомило російському агентству “Інтерфакс”, що водій мікроавтобуса “не розрахував дистанцію при обгоні і зіткнувся з негабаритною вантажівкою”.

У місцевому комітеті охорони здоров’я повідомили, що стан двох госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості. Загрози їхньому життю немає.

“У постраждалих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, а також травми кінцівок. Постраждалі без загрози для життя госпіталізовані в великолуцьку міжрайонну лікарню”, – повідомили в регіональному комітеті з охорони здоров’я.