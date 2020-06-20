Сьогодні, 20 червня, внаслідок обстрілу бойовиків біля населено пункту Оріхове осколкове поранення отримав український військовий.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ворог вів вогонь з артилерійських систем та мінометів.

Українському бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

“Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – наголосили у штабі.