В результаті катастрофи літака Pakistan International Airlines в Пакистані загинуло щонайменше 92 людини.

Про це повідомляє міжнародна телекомпанія Al Jazeera.

За словами прессекретаря міністерства охорони здоров’я Меран Юсуф, авіакатастрофу пережили щонайменше два пасажира рейсу PK-8303 зі східного міста Лахор в Карачі.

Він уточнив, що з 92 загиблих, 60 знаходяться в найбільшій державній лікарні Карачі – Аспірантурі, а 32 – в цивільній лікарні Карачі.

Юсуф додав, що двоє, що вижили, знаходяться на лікуванні в лікарнях в Карачі.

Крім того, кілька людей, які перебували на вулиці, коли авіалайнер врізався в будинки в густонаселеному районі Карачі, також госпіталізовані з різними травмами.