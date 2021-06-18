Щонайменше, 5 ув'язнених загинули і 39 ув'язнених і охоронців отримали поранення під час бунту у в'язниці суворого режиму в Гондурасі.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Тригодинне протистояння із застосуванням бойових патронів і гранати почалося, коли члени банди Barrio 18 увійшли в секцію для членів конкуруючої банди Mara Salvatrucha 13 у в’язниці La Tolva на схід від Тегусігальпи.

За даними влади, в установі міститься більше 1500 ув’язнених.

Зазначається, що тринадцять з поранених перебувають у важкому стані.

Тюрми в Гондурасі знаходяться під військовим контролем з кінця 2019 року. Вони є місцем частих зіткнень між двома найбільшими вуличними бандами країни, а також організованими злочинними угрупованнями.