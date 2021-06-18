Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Тригодинне протистояння із застосуванням бойових патронів і гранати почалося, коли члени банди Barrio 18 увійшли в секцію для членів конкуруючої банди Mara Salvatrucha 13 у в’язниці La Tolva на схід від Тегусігальпи.
За даними влади, в установі міститься більше 1500 ув’язнених.
Зазначається, що тринадцять з поранених перебувають у важкому стані.
Тюрми в Гондурасі знаходяться під військовим контролем з кінця 2019 року. Вони є місцем частих зіткнень між двома найбільшими вуличними бандами країни, а також організованими злочинними угрупованнями.
- Раніше у Нігерії озброєні бойовики штурмували в’язницю, внаслідок чого звідти втекли понад 1800 в’язнів.