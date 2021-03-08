На військовій базі неподалік міста Бата в Екваторіальній Гвінеї в результаті серії вибухів 7 березня загинуло щонайменше 20 осіб, 500 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters і місцеве видання AhoraEG.

Президент Теодоро Обіанг Нгема заявив, що вибухи стали результатом недбалості військових, пов’язаної з застосуванням динаміту.

В результаті як мінімум 20 людей загинули, також щонайменше 500 отримали поранення.

Перший вибух проізошелв 13:45 (14:45 за київським часом). Після цього протягом півтори години сталося ще як мінімум три. О 17:44 стався п’ятий потужний вибух, після чого послідувала серія менших за потужністю. Стовп диму піднявся в небо, пожежні намагалися загасити полум’я навколо бази.

За даними Reuters, з будинків зірвало металеві дахи. На місце інциденту прибули рятувальні служби, щоб витягти людей з-під завалів. Від більшості житлових будинків збереглася лише одна-дві стіни.

BREAKING: Massive explosion in Bata, Equatorial Guinea; health ministry says “hundreds” injured pic.twitter.com/1oUWgePRh1 — BNO News (@BNONews) March 7, 2021

Екваторіальна Гвінея – колишня іспанська колонія. Її президент Теодоро Обіанг Нгема – африканський правитель з найбільшим стажем – він при владі з 1979 року. Тоді він влаштував кривавий військовий переворот і вигнав свого дядька, який пізніше був страчений.

Критики зазначають, що Обіанг і його родина володіють величезним багатством, в той час як більшість населення живе в бідності.