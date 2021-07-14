В результаті заворушень у деяких містах ПАР загинули 72 людини. Протести спалахнули минулого тижня, коли 79-річний колишній президент ПАР Джейкоб Зума здався владі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Нагадаємо, що експрезидент ПАР Зума здався владі, щоб відбути 15 місяців тюремного ув’язнення за неповагу до суду. Він відмовився з’явитися на засідання комісії з боротьбі з корупцією, щоб протистояти кількома звинуваченнями, включаючи хабарництво та шахрайство, які він неодноразово заперечував.

У тисняві в містечку Соуето загинули 10 осіб. Більше 1200 осіб було заарештовано в провінціях Квазулу-Натал, звідки родом Зума, і Гаутенг.

Ось уже майже тиждень протестувальники і мародери підпалюють торгові центри і вступають в зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосовують у відповідь вогонь гумовими кулями. Для утихомирення протестів підключили і армію.

Фото: CNN

У вівторок солдати патрулювали вулиці Йоганнесбурга на бронетранспортерах, тримаючи в руках гвинтівки з бойовими патронами.

Протести спалахнули у минулі вихідні. Міністр поліції Південної Африки Беки Селі пообіцяв приборкати заворушення.

Уряд сусідньої Ботсвани у вівторок випустило рекомендацію для своїх громадян уникати поїздок в райони Південної Африки.

У понеділок ввечері президент Матамела Сиріл Рамафоса звернувся до нації із закликом до спокою і оголосив про введення військових до низки провінцій.