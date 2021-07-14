Про це повідомляє телеканал CNN.
Нагадаємо, що експрезидент ПАР Зума здався владі, щоб відбути 15 місяців тюремного ув’язнення за неповагу до суду. Він відмовився з’явитися на засідання комісії з боротьбі з корупцією, щоб протистояти кількома звинуваченнями, включаючи хабарництво та шахрайство, які він неодноразово заперечував.
У тисняві в містечку Соуето загинули 10 осіб. Більше 1200 осіб було заарештовано в провінціях Квазулу-Натал, звідки родом Зума, і Гаутенг.
Ось уже майже тиждень протестувальники і мародери підпалюють торгові центри і вступають в зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосовують у відповідь вогонь гумовими кулями. Для утихомирення протестів підключили і армію.
Фото: CNN
У вівторок солдати патрулювали вулиці Йоганнесбурга на бронетранспортерах, тримаючи в руках гвинтівки з бойовими патронами.
Протести спалахнули у минулі вихідні. Міністр поліції Південної Африки Беки Селі пообіцяв приборкати заворушення.
Уряд сусідньої Ботсвани у вівторок випустило рекомендацію для своїх громадян уникати поїздок в райони Південної Африки.
У понеділок ввечері президент Матамела Сиріл Рамафоса звернувся до нації із закликом до спокою і оголосив про введення військових до низки провінцій.
- Конституційний суд ПАР засудив колишнього президента Джейкоба Зуму до 15 місяців тюремного ув’язнення за неповагу до суду.