Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на співробітників підприємств.
За словами одного з них, розпорядження надходять телефонним дзвінком із військкоматів. У підприємств цікавляться, скільки робітників вони можуть відправити на перепідготовку в період відпусток. Порядки денні вручаються на робочому місці або при явці у військкомат. Наступного дня особа зобов’язана з’явитися до військкомату за місцем проживання, з документами та речами першої потреби.
3 серпня від військкомату в Гатчині вирушив автобус з чоловіками, які підлягали “перепідготовці”, зазначають росЗМІ з посиланням на свого кореспондента.
“Прийшли 1 серпня до мого начальства, мене на роботі не було. Наказали, щоб я з’явився у військкомат наступного дня. Приходжу, мені вручають повістку і кажуть, щоб з’явився завтра до військкомату, звідки повезуть до військової частини. У яку саме — не сказали”, – повідомив робітник.
Один із тих, хто вирушав на перепідготовку, розповів, що взагалі не служив строкову службу, але на завод “Електроприлад”, де він працює, прийшло розпорядження, тому його відправили, попри відсутність досвіду служби.
Під час спілкування співробітники “Росгвардії” попросили представника ЗМІ залишити режимний об’єкт та пообіцяли викликати представника військкомату.
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