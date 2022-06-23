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23 червня

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В РФ гендиректор уральського заводу пояснив затримку виплат робітникам “спецоперацією”

23 червня генеральний директор Уральського компресорного заводу в Єкатеринбурзі в РФ Денис Тасаков пояснив невиплату зарплат страйкуючим робочим "спецоперацією" в Україні.

Четвер, 23 червня 2022, 23:34
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Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

За словами Тасакова, “багато підприємств”, з якими співпрацював завод, потрапили під санкції, через що у них зависли гроші в банках. Компанії зіштовхнулися з невиплатами за експортними контрактами та наслідками зміни курсу рубля, пояснив він.

“Відповідно, ці підприємства не розраховуються з нами. Ми — маленькі і виявилися останніми у цьому ланцюжку. Я хотів би, щоб люди схаменулися. Я ні перед ким не хочу вибачатися, тому що всі повинні розуміти ситуацію. У Велику Вітчизняну війну ніхто не питав про зарплату, а у нас держоборонзамовлення, і він зараз під загрозою зриву. Люди гинуть, і це, мені здається, важливіше. А зараз усі такі розумні стали, страйки у нас!”, – заявив він.

Зарплати робітникам не виплачуються з січня.

Тасаков зазначив, що завод частково не виплатив зарплати за квітень та травень. Гендиректор пообіцяв, що 23 червня робітники отримають виплати за квітень, водночас тим, хто не страйкує, видадуть повну суму. У страйках, за його словами, беруть участь 50 осіб із 370 співробітників заводу.

Страйк співробітників Уральського компресорного заводу розпочався на початку червня.

Теги: економіка рф, зубожіння населення рф, наслідки війни, наслідки санкцій

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