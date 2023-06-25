В РФ, ймовірно, затвердили сценарій з мінування ЗАЕС, потрібні конкретні кроки союзників – Зеленський

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Глава держави довів партнерам інформацію, яка є у нашої розвідки про російський план з мінуванням Запорізької АЕС. Він зазначив, очевидно, що у Кремлі вже затвердили відповідний сценарій.
Зеленський наголосив, що всі разом у світі маємо і мусимо зробити цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів.
Окрім цього, президент зауважив, чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Пояснив, що один із проявів такої деградації – те, що російська агресія “поступово повертається в рідну гавань”.
Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати”.
Нагадаємо, в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
23 червня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що мінування росіянами Запорізької АЕС становить ядерну загрозу й закликали міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС.
Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків аварії на Запорізькій АЕС, якщо російські окупаційні війська здійснять черговий теракт. За його словами, в Україні вже розгорнуті відповідні штаби.
24 червня “Енергоатом” зазначив, що попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтвердило мінування ставка-охолоджувача тимчасово окупованої росіянами Запорізької АЕС, але попередило, що станцію заміновано за периметром та в деяких місцях усередині.
- У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якій пропонується розцінювати застосування ядерної зброї Росією проти України як напад на країни НАТО.