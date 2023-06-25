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В РФ, ймовірно, затвердили сценарій з мінування ЗАЕС, потрібні конкретні кроки союзників – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій АЕС, на жаль, поки недостатня. Він додав, що так само була недостатньою і реакція на російський підрив дамби Каховської ГЕС та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі.

Понеділок, 26 червня 2023, 00:59
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Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави довів партнерам інформацію, яка є у нашої розвідки про російський план з мінуванням Запорізької АЕС. Він зазначив, очевидно, що у Кремлі вже затвердили відповідний сценарій.

Зеленський наголосив, що всі разом у світі маємо і мусимо зробити цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів.

Окрім цього, президент зауважив, чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Пояснив, що один із проявів такої деградації – те, що російська агресія “поступово повертається в рідну гавань”.

Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати”.

Нагадаємо, в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

23 червня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що мінування росіянами Запорізької АЕС становить ядерну загрозу й закликали міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС.

Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків аварії на Запорізькій АЕС, якщо російські окупаційні війська здійснять черговий теракт. За його словами, в Україні вже розгорнуті відповідні штаби.

24 червня “Енергоатом” зазначив, що попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.

Теги: мінування, дані, ЗАЕС, інформація, розвідка, станція, ядерна небезпека

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