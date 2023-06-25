В РФ, ймовірно, затвердили сценарій з мінування ЗАЕС, потрібні конкретні кроки союзників – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій АЕС, на жаль, поки недостатня. Він додав, що так само була недостатньою і реакція на російський підрив дамби Каховської ГЕС та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави довів партнерам інформацію, яка є у нашої розвідки про російський план з мінуванням Запорізької АЕС. Він зазначив, очевидно, що у Кремлі вже затвердили відповідний сценарій.

Зеленський наголосив, що всі разом у світі маємо і мусимо зробити цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів.

Окрім цього, президент зауважив, чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Пояснив, що один із проявів такої деградації – те, що російська агресія “поступово повертається в рідну гавань”.

Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати”.

Нагадаємо, в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.