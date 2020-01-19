Про це повідомляє “Радіо свобода”.
“У колонію №11 він прибув напередодні Нового року – 29 грудня, 10 днів пробув в карантині. Розповідав, що в колонії його посадили на дієту. Іноді буває” стрибає “тиск, тонометр поки не віддали”, – пояснив кореспонденту “Крим.Реалії” Малишевський.
Дудка часто відвідує церкву на території колонії. “Каже, що дуже сумує за онукою …” – додав консул.
9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили у підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки. У квітні 2019 року їх засудили до 14 років колонії суворого режиму.
- 8 жовтня український омбудсмен Людмила Денисова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькової встановити місцезнаходження засуджених в РФ українців Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, яких вивезли з території окупованого Криму в невідомому напрямку.
- 16 жовтня Верховний суд Росії залишив без зміни вирок для засуджених за нібито диверсійну діяльність українців Володимира Дудки і Олексія Бессарабова.
- Син засудженого Володимира Дудки Ілля стурбований тим, що його батько може не вийти з в’язниці живим, так як стан його здоров’я погіршується.