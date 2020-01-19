Виконуючий обов'язки генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав в колонії №11 Ставропольського краю Росії засудженого у "справі українських диверсантів" Володимира Дудку.

Про це повідомляє “Радіо свобода”.

“У колонію №11 він прибув напередодні Нового року – 29 грудня, 10 днів пробув в карантині. Розповідав, що в колонії його посадили на дієту. Іноді буває” стрибає “тиск, тонометр поки не віддали”, – пояснив кореспонденту “Крим.Реалії” Малишевський.

Дудка часто відвідує церкву на території колонії. “Каже, що дуже сумує за онукою …” – додав консул.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили у підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки. У квітні 2019 року їх засудили до 14 років колонії суворого режиму.