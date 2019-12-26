Про це в інтерв’ю “Інтерфаксу” заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
Він пояснив, що обмеження на в’їзд можуть торкнутися тих американських політиків, які безпосередньо голосували і просували санкції проти російського газового трубопроводу “Північний потік-2”.
“Відповідь буде знайдено, вона може бути в формі розширення наших стоп-листів на в’їзд в Росію. Їх списки, американські, з обмежень на в’їзд до США часто стають надбанням гласності, у нас такої практики немає. Ці люди можуть не розраховувати на те, що вони вільно, як це будь-який американець вважає для себе нормальним і природним – можуть подорожувати нашою країною – кордон вони не перетнуть, але дізнаються про це, мабуть, в момент, коли будуть запитувати відповідну візу. Це просто одна з форм”, – сказав заступник міністра.
З такими заходами, за словами політика, в Росії не поспішатимуть.
Рябков впевнений, що американська влада в 2020 році продовжить розширювати санкції проти РФ. У відповідь Москва буде реагувати “виважено, без шкоди для себе, але так, щоб з того боку, що називається, відчули, що це не залишається без реакції”.
“На жаль, ці цикли застосування до наших юридичних і фізичних осіб різного роду обмежень під абсолютно надуманими приводами і на незаконних підставах – ці цикли тривають”, – сказав Рябков.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.