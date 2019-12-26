Росія розглядає можливість розширення списку американських громадян, яких не пускатимуть в країну в зв'язку з їх причетністю до введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це в інтерв’ю “Інтерфаксу” заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Він пояснив, що обмеження на в’їзд можуть торкнутися тих американських політиків, які безпосередньо голосували і просували санкції проти російського газового трубопроводу “Північний потік-2”.

“Відповідь буде знайдено, вона може бути в формі розширення наших стоп-листів на в’їзд в Росію. Їх списки, американські, з обмежень на в’їзд до США часто стають надбанням гласності, у нас такої практики немає. Ці люди можуть не розраховувати на те, що вони вільно, як це будь-який американець вважає для себе нормальним і природним – можуть подорожувати нашою країною – кордон вони не перетнуть, але дізнаються про це, мабуть, в момент, коли будуть запитувати відповідну візу. Це просто одна з форм”, – сказав заступник міністра.

З такими заходами, за словами політика, в Росії не поспішатимуть.

Рябков впевнений, що американська влада в 2020 році продовжить розширювати санкції проти РФ. У відповідь Москва буде реагувати “виважено, без шкоди для себе, але так, щоб з того боку, що називається, відчули, що це не залишається без реакції”.

“На жаль, ці цикли застосування до наших юридичних і фізичних осіб різного роду обмежень під абсолютно надуманими приводами і на незаконних підставах – ці цикли тривають”, – сказав Рябков.