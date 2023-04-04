Росія заявила, що вступ Фінляндії до військового альянсу НАТО є "небезпечною історичною помилкою", яка послабить безпеку в регіоні, збільшить ризик конфлікту та змусить Москву "вжити контрзаходів".

Про це інформує Reuters.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО, її прапор розгорнув біля штаб-квартири військового блоку в Брюсселі, в межах історичної зміни політики нейтралітету, яка була спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Своєю чергою, у Москві прокремлівські активісти провели галасливу антинатовську демонстрацію біля посольства США з плакатами.

Росія та Фінляндія мають спільний кордон протяжністю 1300 км, і Москва вже заявила, що посилить військові підрозділи, розміщені на її західному та північно-західному кордоні.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що приєднання Фінляндії “створює ризики значного розширення конфлікту”.

У Кремлі заявили, що Росія буде змушена вжити “контрзаходів” у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, які вона буде коригувати залежно від типу військового розгортання та інфраструктури у Фінляндії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що “подальше розширення НАТО є “зазіханням на безпеку та національні інтереси Росії”.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Фінляндія робить “небезпечну історичну помилку”, приєднавшись до НАТО, що послабить її власний вплив на світовій арені та зашкодить її зв’язкам з Москвою.

“Політика Гельсінкі щодо неприєднання протягом тривалого часу служила фінським національним інтересам і була важливим фактором зміцнення довіри в регіоні Балтійського моря та на європейському континенті в цілому, — йдеться в заяві міністерства. Це тепер у минулому. Фінляндія стала одним із маленьких членів альянсу, який нічого не вирішує, втративши свій особливий голос у міжнародних справах”.

Читайте також: Вступ Фінляндії до НАТО створює нове геополітичне жахіття для Путіна, яке він сам спровокував – Insider

Щобільше, у Санкт-Петербурзі, лише приблизно в 150 км від фінського кордону, місцевий житель сказав Reuters, що росіяни тепер будуть дивитися на Фінляндію як на ворожу державу.

“Немає абсолютно жодного сумніву, що Фінляндія сама собі створює проблеми, вступаючи (в НАТО), тому що ми звикли вважати її братньою країною капіталістичного світу, найближчою до нас за духом, за відносинами, за взаємовигідними економічним відносинам, – сказав він. Але тепер ми будемо розглядати це як недружню до нас державу”.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574 км.

Президент Естонії заявив, що вступ країни “суттєво посилить безпеку регіону Балтійського моря і всього НАТО”.

Але у відповідь Росія заявила, що посилить свою військову присутність біля їх спільного кордону. Так, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що РФ “зміцнить військовий потенціал на західному і північно-західному напрямку”. Він додав, що у разі розгортання ресурсів інших членів НАТО у Фінляндії “ми вживемо додаткових заходів для надійного забезпечення військової безпеки Росії”, повідомляє Reuters.

Минулого року Росія погрожувала Фінляндії та Швеції, заявивши, що Росія помститься, якщо вони приєднаються до військового альянсу.

З часом її заяви стали більш виваженими, проте минулого місяця посол Росії у Швеції заявив, що обидві країни стануть “законною мішенню” після приєднання до НАТО.

Зауважимо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що на тлі розширення НАТО нібито підвищуються й ризики розширення війни в Україні. У відповідь на цю тезу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що приєднання Фінляндії є реакцією на дії Росії.

3 квітня Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до альянсу вже 4 квітня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з Росією, який приблизно подвоїть кордон трансатлантичного альянсу, що межує з РФ.

НАТО проводить політику “відкритих дверей”, тобто будь-яка країна може бути запрошена приєднатися, якщо вона здатна і бажає підтримувати принципи установчого договору блоку. Однак, згідно з правилами вступу, будь-яка держава-член може накласти вето на приєднання нової країни.