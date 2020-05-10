Відповідний пост опублікували в Instagram Білого дому.
8 травня в соцмережі Білого дому з’явився пост, в якому переможцями нацизму були названі США і Великобританія, як країни-союзники.
У тексті сказано, що “8 травня 1945 року Америка і Великобританія здобули перемогу над нацистами”, додавши, що дух Америки “завжди буде перемагати”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! “America’s spirit will always win. In the end, that’s what happens.”
Таку заяву Білого дому засудили в Держдумі та Раді Федерації Росії.
У МЗС РФ з цього приводу зазначили, що подібні заяви з боку США – це спроби спотворення підсумків розгрому нацизму, а також “вирішального внеску нашої країни” щодо закінчення Другої світової війни. У відомстві заявили, що вони “вкрай обурені”.
“Напередодні священного свята у американських чиновників не знайшлося хоробрості і бажання хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі і колосальним жертвам, які зазнали тоді Червона Армія і радянський народ в ім’я всього людства”, -заявили в МЗС РФ.
Згідно з історичними даними, після нападу Німеччини на Радянський Союз в 1941 році, СРСР вступив в коаліцію з США і низкою європейських держав, щоб воювати проти спільного ворога.
- Народні депутати від фракції “Опозиційна платформа – За життя” у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проїхалися Києвом на радянських автомобілях.