МЗС Росії критично відреагувало на заяву США про те, що їм, разом з Великобританією, вдалося перемогти нацизм у Другій світовій війні.

Відповідний пост опублікували в Instagram Білого дому.

8 травня в соцмережі Білого дому з’явився пост, в якому переможцями нацизму були названі США і Великобританія, як країни-союзники.

У тексті сказано, що “8 травня 1945 року Америка і Великобританія здобули перемогу над нацистами”, додавши, що дух Америки “завжди буде перемагати”.

Таку заяву Білого дому засудили в Держдумі та Раді Федерації Росії.

У МЗС РФ з цього приводу зазначили, що подібні заяви з боку США – це спроби спотворення підсумків розгрому нацизму, а також “вирішального внеску нашої країни” щодо закінчення Другої світової війни. У відомстві заявили, що вони “вкрай обурені”.

“Напередодні священного свята у американських чиновників не знайшлося хоробрості і бажання хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі і колосальним жертвам, які зазнали тоді Червона Армія і радянський народ в ім’я всього людства”, -заявили в МЗС РФ.

Згідно з історичними даними, після нападу Німеччини на Радянський Союз в 1941 році, СРСР вступив в коаліцію з США і низкою європейських держав, щоб воювати проти спільного ворога.