Масштабні протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального тривають по всій території РФ. Наразі стало відомо про затримання дружини політика та 18 журналістів.

Про це повідомляють #Букви.

Юлія Навальна повідомила про своє затримання в Instagram.

“Перепрошую за погану якість. Дуже погане світло в автозаку”, – написала Навальна.

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Пізніше російський телеканал Дождь опублікував відео затримання дружини опозиціонера. На кадрах видно, що Юлія намагається з’ясувати, що вона порушила та яка причина затримання. Однак поліціянти нічого не пояснили, не назвалися, не склали протокол. Після цього Навальну повели до автозака.



РосЗМІ повідомляють, що під час протестів силовики затримали щонайменше 18 журналістів. Кореспондентів “Нової газети” та “Медузи”, які працювали на місці подій, побили кийками по голові .

Також працівники ОМОНу пошкодили журналістське обладнання. Крім того, поліція навідалася до квартири на Пушкінській у Москві, звідки канал “Дождь” вів трансляцію з площі. Вони вимкнули електроенергію і забралися на дах. Співробітники поліції затримали журналіста Олексія Коростельова. У нього забрали паспорт.

Телефонний зв’язок на Пушкінській працює з перебоями.

Загалом поліція затримала 1090 осіб.

Команда Навального поділилася відео з протестів. Опозиціонера прийшли підтримати актор Антон Лапенко та телеведуча Тетяна Лазарєва. Вони прийшли із йоржиком для унітаза.



Крім того, на мітингу присутня група Каста.