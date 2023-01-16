Триває триста двадцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У пресслужбі також попередили про високу небезпеку подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, 16 січня, поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил РБ та РФ, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Так, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в РБ, що потенційно підвищує загрозу завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору РБ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

Водночас на території РФ іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання російського громадянства, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство РФ.

Також, у Москві, здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн рублів. Разом з тим, на полігоні Кадамовський Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії “Вагнер” та загонів “барс”, які постійно втрачають особовий склад в Україні.

За наявною інформацією, у тимчасово окупованому Новопскові Старобільського району Луганської області, 15 січня, під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

У Генштабі також зауважили, що у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.