Про це у своєму блозі на “Еспресо” розповів народний депутат от “Европейской Солидарности” Микола Княжицький.

“Рада Федерації, російські сенатори, прийняли заяву про порушення прав російськомовного населення в Україні. Читав я цю заяву і бачив перед собою обличчя Долженкова, обличчя Бужанського, обличчя “Слуг народу”, які вимагали поставити в порядок денний законопроєкт, який обмежує навчання українською мовою в українських школах. Тепер зрозуміло, на чиє завдання вони працюють. Тепер зрозуміло, хто є замовником їхньої позиції, бо слово в слово їхня аргументація повторює аргументацію росіян”.

За словами нардепа, росіяни проти не лише української мови, а проти української незалежності й українського суверенітету.

По-перше, вони кажуть, що в 2014 році в Україні відбувся державний переворот, а не Революцію Гідності.

“Найбільшою бідою, наслідком цього перевороту є наша орієнтація на Європу, на думку Російської Федерації, і те, що до влади прийшов Петро Порошенко, який реалізовував цю європейську орієнтацію”, – зазначає Микола Княжицький.

Як наголошується в заяві Ради Федерації, “прозахідна орієнтація України після державного перевороту в 2014 року не наблизила її до цивілізованих демократичних стандартів, а навпаки – ще більше видалила від них”. “Нинішнє керівництво України продовжило дискримінаційний курс колишнього президента України Петра Порошенка, спрямований на обмеження прав російськомовного населення на навчання рідною мовою”, – підкреслили в Совфед, повідомляє агентство “Інтерфакс”.

За словами нардепа, в РФ щиро переконані, що Крим – це є Росія і тому не зрозуміло, чому Україна згадує про український Крим у своєму законодавстві.

“Для сенаторів Російської Федерації цілком очевидно, що конфлікт на Донбасі є не агресією Росії, як це є насправді, а лише громадянською війною, яку викликав якийсь мовний конфлікт. Саме тому, захищаючи це міфічне російськомовне населення (бо терміну такого не існує – є українці, які говорять різними мовами), захищаючи цих людей (нібито і захищаючи, а насправді вбиваючи їх на Сході), Російська Федерація бореться з українською мовою. З українською мовою у вжитку, в спілкуванні, в освіті”, – зазначає Княжицький.

Як відомо, мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у Парламенті в жовтні 2019 року. Він переносить з 2020-го на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.