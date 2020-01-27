Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.
“Сьогодні слідчий слідчого управління Федеральної служби безпеки РФ сповістив про прийняте процесуальне рішення про призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків. Підстави і мотиви прийнятого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства”, – написав адвокат.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.
В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес по поверненню кораблів, 20 листопада вони почали прибувати до Очакова.
Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали плафони, розетки і унітази на кораблях. 21 листопада Володимир Зеленський прибув до Очакова, де підтвердив, що на катерах “Нікополь” і “Бердянськ” і буксирі “Яни Капу” немає частини обладнання і озброєння.
- Федеральна служба безпеки Російської Федерації заперечує зняття з повернутих Україні кораблів розеток, плафонів і унітазів.
- Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував зникнення навігації, унітазів і трубопроводів з українських військових кораблів, які були повернуті на днях Росією. Він підкреслив, що в цьому випадку “працювали мародери”.