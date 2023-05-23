23 травня Лефортовський суд Москви РФ продовжив на три місяці арешт репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, який нині перебуває у СІЗО.

Джерело: AP

Засідання тривало менш як годину та відбувалося в закритому режимі. Строк арешту американського журналіста спливав 29 травня.

Громадянину США продовжили строк арешту до 30 серпня. Його заарештували в березні за звинуваченням у шпигунстві під час звітної поїздки в РФ. Він, його роботодавець і уряд США відкидають звинувачення.

Гершкович є першим американським кореспондентом з часів холодної війни, якого затримали в Росії за звинуваченнями в шпигунстві, його арешт викликав обурення на Заході.

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Уряд США оголосив Гершковича неправомірним затриманням і вимагав його негайного звільнення. Журналіста тримають у московському СІЗО “Лефортово”.

Судове засідання 23 травня не було анонсовано заздалегідь. Російська влада не уточнила, які докази – якщо такі є – вони мають на підтримку звинувачень у шпигунстві.

Після його арешту в Єкатеринбурзі 29 березня працівникам посольства США було дозволено щонайменше одне відвідування Гершковича. Але російська влада відмовила в інших відвідуваннях.

Довідка. 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.

У США надіслали запит до Росії, аби американські дипломати відвідали заарештованого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича. Москва надала негативну відповідь через те, що раніше США не видали американські візи російським журналістам.