В РФ пропонують дозволити імпорт товарів без дозволу правовласника. В Росії переконані, що такий крок допоможе компенсувати відхід багатьох світових компаній з ринку РФ.

Про це повідомляє російське видання “Комерсант”.

За наявною інформацією, зараз в РФ розглядається пропозиція щодо імпорту товарів до країни без дозволу правовласника (контрафактом). В такий спосіб планують ввозити всі товари, окрім сільгосппродукції. У розпорядження видання “Комерсант” опинився список товарів, який планують імпортувати за новими правилами. Проте наявний перелік є лише попередньою версією документа, а остаточна його версія має з’явитися незабаром.

“Комерсант” повідомляє, що імпорт до РФ вже скоротився на 30%. Найбільше товарів до Росії завозили в січні-лютому, тобто до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

У Росії вважають, що нові правила імпорту товарів допоможуть компенсувати відхід багатьох світових компаній з ринку РФ, проте такі дії не вирішать проблему санкцій. У списку вантажів, які мають ввозити до країни-окупанта без згоди правовласника, перебуває 72 позиції товарів. Серед них є мінеральна сировина, споживчі товари, обладнання та навіть транспортні засоби. Лише сільськогосподарську продукцію ввозитимуть за згоди правовласника.

Зараз співробітники митниці звіряють, чи є компанія, яка хоче ввезти товар до РФ, у списку уповноважених осіб правовласника. Якщо так, то товар пропускають, а якщо ні, то про цей факт повідомляють правовласника. При дозволі на запровадження паралельного імпорту ми цього робити не будемо, пояснив перший заступник російської митної служби Руслан Давидов.