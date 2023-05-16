Про це повідомляє Reuters.

Російська критика була зосереджена на інтерв’ю Макрона паризькій щоденній газеті l’Opinion, в якому він засудив ізоляцію Кремля, спричинену повномасштабним вторгненням в Україну понад 14 місяців тому.

“(Росія) де-факто почала форму васалізації з Китаєм і втратила доступ до Балтії, який був критично важливим для неї, оскільки це прискорило рішення Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО”, — сказав президент Франції додавши, що “це було немислимо два роки тому”.

Схоже, його зауваження стосувались березневих переговорів у Москві між лідером Кремля Володимиром Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, на яких вони заявили, що поглиблюють своє стратегічне партнерство, вступаючи в “нову еру” відносин.

У відповідь на слова Макрона речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії з Китаєм є відносинами стратегічного партнера і не мають нічого спільного з залежністю.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Франція стурбована зміцненням відносин Росії з Китаєм і змінами, які стосуються світового порядку.

“На Заході загалом виглядає страх перед формуванням на наших очах справді багатосторонньої системи міжнародних відносин, яка включає кілька окремих незалежних центрів, зокрема Росію та Китай”, — написав Грушко в заяві на сайті міністерства.

“У цьому ландшафті світу, що розвивається, неминуче, що Е. Макрону разом з іншими лідерами Заходу доведеться примиритися з реальністю міцних, рівноправних і взаємоповажних відносин між Москвою та Пекіном”, – додав він.