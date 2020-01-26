Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс”.

Йому був 51 рік.

Як розповіли парафіяни, Чаплін сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав. Швидка, яка приїхала через 15 хвилин, констатувала смерть.

Чаплін з 2009 по 2015 рік обіймав посаду голови Відділу по взаєминах Церкви і суспільства РПЦ.

Фото: “ТАСС”

Він відомий своїми одіозними заявами. Зокрема, священик неодноразово закликав “взяти Київ”.

“Крим – гарний контрнаступ, але його мало. Київ наша втрачена давня столиця, центр Русі. Втрачена в результаті настання західних ворожих сил. Ми повинні відноситись до захоплення стародавнього Києва та інших навколишніх його російських земель також, як ставилися наші предки в 40-і роки, ми можемо змінити цю ситуацію”, – заявив він під час виступу в 2019 році.

Чаплін від імені РПЦ настійно рекомендував православним не ходити на концерт американської співачки Мадонни. Також виступав з пропозицією створити православні народні дружини, які зможуть “навести порядок в своєму місці проживання”.