30 червня депутати держдуми РФ ухвалили в остаточному читанні закон, що наділяє Генпрокуратуру РФ правом позасудового закриття ЗМІ за поширення "фейків", "дискредитації" збройних сил РФ і "закликів до санкцій".

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW із посиланням на повідомлення на сайті нижньої палати російського парламенту.

До остаточного читання до законопроєкту внесли так зване “право на помилку”, на підставі якого ЗМІ не позбавлятимуться реєстрації.

За першого порушення прокуратура вимагатиме від роскомнагляду призупинення діяльності ЗМІ на строк до трьох місяців, при повторному — до шести місяців. Якщо в надані терміни ЗМІ усуне порушення, то зможе відновити діяльність за відповідним рішенням.

У разі неодноразових порушень реєстрацію ЗМІ може бути визнано недійсною. У документі також прописано можливість заборони іноземних ЗМІ у РФ у відповідь на аналогічні дії щодо російських ЗМІ за кордоном.

За російським законом “Про ЗМІ” позбавити ліцензії видання, зокрема й іноземне, міг насамперед суд за позовом роскомнагляду.