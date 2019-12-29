Представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Сході України в Мінську Борис Гризлов висловив надію, що після обміну утримуваних осіб Київ "зможе перейти до реалізації своїх зобов'язань" і закріпленню особливого статусу Донбасу в Конституції.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Так, за словами представника РФ, обмін утримуваних осіб, який відбувся в неділю – “крок до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих в Мінських домовленостях”.

Гризлов також додав, що Київ “взяв на себе зобов’язання не переслідувати звільнених осіб”.

“Сторони виявили політичну волю здійснити обмін до кінця 2019 року, виконавши домовленості, досягнуті на відеоконференції контактної групи 23 грудня за сприяння Росії і ОБСЄ. У рамках цієї угоди сторони зобов’язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, які будуть звільнені. Київ гарантував “процесуальне очищення” для тих з них, кому ще не винесено вирок суду”, – заявив Гризлов.