Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
Так, за словами представника РФ, обмін утримуваних осіб, який відбувся в неділю – “крок до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих в Мінських домовленостях”.
Гризлов також додав, що Київ “взяв на себе зобов’язання не переслідувати звільнених осіб”.
“Сторони виявили політичну волю здійснити обмін до кінця 2019 року, виконавши домовленості, досягнуті на відеоконференції контактної групи 23 грудня за сприяння Росії і ОБСЄ. У рамках цієї угоди сторони зобов’язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, які будуть звільнені. Київ гарантував “процесуальне очищення” для тих з них, кому ще не винесено вирок суду”, – заявив Гризлов.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.