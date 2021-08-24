Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до "Кримської платформи".

Коментар опубліковано на сайті МЗС РФ.

У понеділок, 23 серпня, в Києві відбувся інавгураційний саміт “Кримської платформи”, спрямований на консолідацію міжнародних зусиль щодо деокупації українського Криму. #Букви розповідали, що потрібно знати про цей захід.

Під час заходу президент України Володимир Зеленський заявив: “Якщо цей майданчик її настільки цікавить, ми запрошуємо Росію приєднатися до “Кримської платформи” для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної, трагічної помилки”.

Аналогічний заклик було відбито у спільній декларації, підписаній за підсумками заходу.

РФ відкинула цю пропозицію.

“У підсумковій декларації “саміту” міститься заклик до Російської Федерації “долучитися” до участі в діяльності “Кримської платформи”. Не бачимо для себе можливості участі в цій політичній дії з огляду на її цинічну антиросійську спрямованість”, — заявила Захарова.

Крім цього, речниця МЗС РФ пригрозила представникам країн та організацій, що брали участь в саміті, що країна розцінюватиме їхню участь як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що “неминуче відповідним чином позначиться на відносинах”.