Коментар опубліковано на сайті МЗС РФ.
У понеділок, 23 серпня, в Києві відбувся інавгураційний саміт “Кримської платформи”, спрямований на консолідацію міжнародних зусиль щодо деокупації українського Криму. #Букви розповідали, що потрібно знати про цей захід.
Під час заходу президент України Володимир Зеленський заявив: “Якщо цей майданчик її настільки цікавить, ми запрошуємо Росію приєднатися до “Кримської платформи” для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної, трагічної помилки”.
Аналогічний заклик було відбито у спільній декларації, підписаній за підсумками заходу.
РФ відкинула цю пропозицію.
“У підсумковій декларації “саміту” міститься заклик до Російської Федерації “долучитися” до участі в діяльності “Кримської платформи”. Не бачимо для себе можливості участі в цій політичній дії з огляду на її цинічну антиросійську спрямованість”, — заявила Захарова.
Крім цього, речниця МЗС РФ пригрозила представникам країн та організацій, що брали участь в саміті, що країна розцінюватиме їхню участь як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що “неминуче відповідним чином позначиться на відносинах”.
- Розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.